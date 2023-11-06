Глава МИД Украины Кулеба посетит ЮАР, где обсудит "формулу мира" Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 ноября посетит с официальным визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР), где обсудит увеличение объемов торговли между странами, продовольственную безопасность в Африке, а также "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского.
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