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Глава МИД Украины Кулеба посетит ЮАР, где обсудит "формулу мира" Зеленского

Глава МИД Украины Кулеба посетит ЮАР, где обсудит "формулу мира" Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 ноября посетит с официальным визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР), где обсудит увеличение объемов торговли между странами, продовольственную безопасность в Африке, а также "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского.

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