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SPLETNIK

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"Изучите, прежде чем гнать". Девушка Тимати побрила годовалую дочь налысо и столкнулась с критикой

"Изучите, прежде чем гнать". Девушка Тимати побрила годовалую дочь налысо и столкнулась с критикой

Избранница Тимати Валентина Иванова побрила налысо их годовалую дочь Эмму и ответила на хейт, с которым столкнулась после этого.

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