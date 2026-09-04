Capcom выпустила Onimusha: Way of the Sword — новый экшен про самураев и демонов

Японская компания Capcom представила на мировой рынок новую часть культовой серии экшенов про самураев и демонов — Onimusha: Way of the Sword.
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