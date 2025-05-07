Си Цзиньпин отбыл из Пекина в Москву для совершения государственного визита в Россию и участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду специальным самолетом отбыл из Пекина в Москву для совершения государственного визита в Россию и участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.