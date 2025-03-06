В Алтайском крае полицейскими изъято 60 тысяч сим-карт, которые использовались для совершения IT-преступлений

«Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли на территории регионального центра деятельность нескольких нелегальных узлов связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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