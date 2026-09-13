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Царьград

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Эксперты исключили присутствие мистики в деле об исчезновении семьи Усольцевых

Эксперты исключили присутствие мистики в деле об исчезновении семьи Усольцевых

Поисковики считают, что ситуация укладывается в рамки реальных жизненных обстоятельств. При этом, что именно случилось с туристами, по-прежнему неизвестно.

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