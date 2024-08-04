Экономист Беляев: низкий госдолг РФ открывает возможности для развития экономики

Россия не использует в полной мере инструмент госдолга для развития экономики. Об этом "Ленте.ру" рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость о том, что Россия в 2024 году вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с самым низким госдолгом.