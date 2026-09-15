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Пронедра

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В Сети «Белые колдуны» и «православные ведуны» обманывают верующих

В Сети «Белые колдуны» и «православные ведуны» обманывают верующих

«Белые колдуны» и «православные ведуны» в Сети маскируются под верующих и обещают чудеса. Разбираем, как работают такие аккаунты и чем они опасны.

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