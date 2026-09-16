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Аргументы и Факты

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Пятилетний мальчик умер в автомобиле, пока родители были на вечеринке

Пятилетний мальчик умер в автомобиле, пока родители были на вечеринке

В городе Пеория, штат Аризона, пятилетний Тео Сабо скончался после того, как провел более двух с половиной часов в закрытом автомобиле.

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