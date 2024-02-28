СК завел дело против не пускавшей военных владелицы кафе в Люберцах

СКР расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с инцидентом в кофейне в подмосковных Люберцах, куда не пустили участников военной операции<strong>Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по ч.