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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Производство ракет в Вишнёвом впритык к детским площадкам — это не нарушение, а тактика

Анатолий Шарий: Производство ракет в Вишнёвом впритык к детским площадкам — это не нарушение, а тактика

Производство мощных боеприпасов в Вишнёвом — почему оно оказалось вплотную к жилым домам? Почему Киев не предупреждает жителей и не отселяет их, размещая военные объекты в кварталах? Какие военные конвенции нарушает Украина, устанавливая расчёты ПВО на крышах многоэтажек? И почему Киев отверг мирный план США, настаивая на дальнейшей эскалации? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы Читать далее: https://govorit.

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