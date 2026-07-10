Производство мощных боеприпасов в Вишнёвом — почему оно оказалось вплотную к жилым домам? Почему Киев не предупреждает жителей и не отселяет их, размещая военные объекты в кварталах? Какие военные конвенции нарушает Украина, устанавливая расчёты ПВО на крышах многоэтажек? И почему Киев отверг мирный план США, настаивая на дальнейшей эскалации? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы Читать далее: https://govorit.