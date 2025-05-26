Норвегия стала партнером ЕС в области обеспечения готовности к вакцинации

Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH) стал одним из партнеров Европейского центра вакцинации — совместной программы ЕС по повышению готовности к вакцинации против инфекционных заболеваний, 26 мая сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
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