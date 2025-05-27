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Крипта рынок и цифровые инвестиции

Что такое крипта рынок и почему он важен? Криптовалютный рынок, или, как его часто называют, крипта рынок, представляет собой динамичную и быстро развивающуюся экосистему, где торгуются цифровые активы, такие как биткоин, эфириум и тысячи других альткоинов.

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