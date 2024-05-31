Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Стратегическое взаимодействие Китая и Россия будет приносить больше пользы их народам -- министр иностранных дел КНР

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Китай будет работать с Россией, чтобы приносить больше пользы народам обеих стран и вносить больший вклад в мировую безопасность и стабильность посредством стратегического взаимодействия высокого уровня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх