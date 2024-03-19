В Сибири рецидивиста отправили в особую колонию за убийство отца двоих детей

В последнем слове мужчина просил его оправдать В Новосибирской области вынесли приговор жителю деревни Издревая Сергею Олейнику, обвиненному в убийстве односельчанина Андрея Тырышкина, сообщает "КП-Новосибирск".
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