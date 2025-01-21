Ямальский депутат упрекнул коллег из Госдумы в медлительности

В Госдуме собираются рассмотреть полный запрет вейпов и жидкостей для них. Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин в соцсетях заявил, что его коллеги долго тянули с рассмотрением инициативы, которую выносили на обсуждение еще в 2022 году.