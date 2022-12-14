После ДТП с 17 пострадавшими во Владимирской области СледКом возбудил уголовное дело

В салоне на момент ДТП находились 37 пассажиров, среди госпитализированных трое детей.13 декабря 2022 года на территории Судогодского района водитель автобуса "КАвЗ" (Курганский автобусный завод) ехал по маршруту "Владимир-Гусь-Хрустальный".