Центробежные силы работают: что ждёт Запад, который пытается восстановить потерянную гегемонию

В предыдущем материале мы рассматривали "концепцию Рубио", предполагающую новую консолидацию Запада под руководством США, ради восстановления утраченной гегемонии.
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