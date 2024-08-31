Анастасия Волочкова категорически против, чтобы проверяли артистов на алкоголь и наркотики (видео)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась своим мнение. После недавних скандалов с некоторыми артистами, выходившими на сцену в состоянии опьянения, депутаты предложили проверять исполнителей на трезвость перед выступлениями.
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