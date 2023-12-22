В Симферополе состоялась премьера шоу «Там, на неведомых дорожках»

В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым состоялась премьера сказочного музыкального шоу с песнями, играми и танцами «Там, на неведомых дорожках», написанного режиссёром Владимиром Косовым по мотивам русских народных сказок.
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