Украинские беженки в Польше: все меньше желающих вернуться на родину Ирина ВальковаСогласно свежему исследованию, проведенному в Польше и опубликованному изданием Rzeczpospolita, менее трети украинских женщин, находящихся в стране, планируют вернуться домой после окончания конфликта.