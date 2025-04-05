Украинские беженки в Польше: все меньше желающих вернуться на родину Ирина ВальковаСогласно свежему исследованию, проведенному в Польше и опубликованному изданием Rzeczpospolita, менее трети украинских женщин, находящихся в стране, планируют вернуться домой после окончания конфликта.
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