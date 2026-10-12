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Татар-информ

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Путин разрешил называть батальоны и роты в честь военных и политиков прошлого

Путин разрешил называть батальоны и роты в честь военных и политиков прошлого

Президент России Владимир Путин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил присваивать ротам, батальонам и аналогичным подразделениям, не являющимся отдельными, почетные наименования в честь государственных и военных деятелей прошлого.

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