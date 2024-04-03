Мария Захарова: «Бах рассказал, что находится в сговоре с украинской стороной. МОК должен провести расследование»

«Бах рассказал, что оказывается находится в сговоре с украинской стороной и наделил их полномочиями собирать информацию на российских спортсменов, которая ляжет в основу отказа атлетам из России участвовать в соответствующих олимпийских мероприятиях.
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