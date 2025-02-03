Политика как он...
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Политика как она есть

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Минск предупредили о возможных циничных шагах Киева

Минск предупредили о возможных циничных шагах Киева

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Киев на фоне успешного продвижения российских войск способен пойти на самые циничные и безрассудные шаги в отношении Белоруссии.

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