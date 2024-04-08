В апреле изменилось расписание «Орланов» Иваново – Фурманов – Волгореченск

Железнодорожники рассказали, каких поездов не будет вовсе и какие будут ходить по другому графику.Северная железная дорога объявила об изменениях в расписании пригородных поездов «Орлан» направления Иваново – Фурманов – Волгореченск.
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