12 апреля в рамках единого дня проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства площадкой выступит ГБПОУ "Новоаннинский сельскохозяйственный колледж", по адресу: г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
12 апреля в рамках единого дня проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства площадкой выступит ГБПОУ "Новоаннинский сельскохозяйственный колледж", по адресу: г.