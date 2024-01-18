В Литве пожалели о нехватке "АТОшников" из-за дефицита кадров в ВСУ

REUTERS/Valentyn Ogirenko Многие украинские профессиональные военные, которые участвовали в операции против мирных жителей Донбасса, называемой на Украине "АТО", уже не принимают участие в боевых действиях.
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