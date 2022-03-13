Айзейя Томас: «Все называли «Пистонс» плохими, а потом пришли и забрали у нас половину команды»

Легенда «Детройта» Айзейя Томас в подкасте «Point Forward» рассказал о своем бывшем партнере по команде Деннисе Родмане.

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