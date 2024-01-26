Вместо ненужных подарков — помощь людям с синдромом Дауна

Онлайн-платформа благотворительного фонда «Синдром любви» создала площадку, на которой любой желающий может открыть свой сбор в помощь людям с синдромом Дауна, говорится в поступившем в AdIndex сообщении.
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