По слухам, Оксана Акиньшина изменяла мужу

Поговаривают, что Сергей Шнуров спал с Оксаной Акиньшиной перед разводом. Знакомая актрисы Оксаны Акиньшиной заявила, что звезда «Стиляг» встречалась со своей первой любовью музыкантом Сергеем Шнуровым, когда певец развелся с женой Матильдой.