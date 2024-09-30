В РФ повысят пенсии в октябре

Однако это коснется только трех категорий граждан. В России с 1 октября повысят пенсии, но не всем. Повышение ждет военных пенсионеров, а также граждан, которым в сентябре исполнилось 80 лет и тех, кто получил инвалидность первой группы, уточнила доцент кафедры РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии