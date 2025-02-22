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  • leonid
    Насрать на еврожопу с её сраными санкциями. Никакого газа  не продавать этим пидорам, пусть пердят в трубу и будет им...Великобритания пл...
  • Eduard
    Хватит к людям пристовать,мне хрюшки нравятся.Кому нравятся тот все стерпит.Мир вообще чистотой не отличается!Прокуратура нашла...
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Семья Рыженко осудила картину его ученика, где ордынцы стоят на трупах русских воинов

Семья Рыженко осудила картину его ученика, где ордынцы стоят на трупах русских воинов

Семья заслуженного художника России Павла Рыженко осудила картину его ученика Ильдара Акжигитова о битве на реке Калке, которую повесили на стену рабочего кабинета заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова.

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