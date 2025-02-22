Семья Рыженко осудила картину его ученика, где ордынцы стоят на трупах русских воинов

Семья заслуженного художника России Павла Рыженко осудила картину его ученика Ильдара Акжигитова о битве на реке Калке, которую повесили на стену рабочего кабинета заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамира Мухетдинова.
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