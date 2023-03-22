Маркус Крамер: «Конечно, Устюгов мог бы обыграть Клэбо в спринте. И классическим, и свободным стилем»

Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов смог бы обыграть Йоханнеса Клэбо в спринте. – Удалось ли вам посмотреть скиатлон на чемпионате России? Это лучшая гонка сезона для Устюгова? – У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике.