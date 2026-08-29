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Рязанские новости

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Рязань отметила 175-летие врача Щёткина, автора симптома Щёткина-Блюмберга

Рязань отметила 175-летие врача Щёткина, автора симптома Щёткина-Блюмберга

Дмитрий Щёткин описал симптом, названный его именем, который стал классическим тестом на острый живот и перитонит и до сих пор используется во всём мире.

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