Киев проведёт аудит Минобороны. Премьер признал нехватку денег на войну

Правительство Украины обещает за месяц проанализировать все потребности ведомства, пока парламентарии раскрывают детали финансовой «дыры» — более €49 млрд.
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