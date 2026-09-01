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Киев проведёт аудит Минобороны. Премьер признал нехватку денег на войну

Киев проведёт аудит Минобороны. Премьер признал нехватку денег на войну

Правительство Украины обещает за месяц проанализировать все потребности ведомства, пока парламентарии раскрывают детали финансовой «дыры» — более €49 млрд.

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