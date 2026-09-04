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Казан үзәгендәге кафены антисанитария аркасында вакытлыча яптылар

Казан үзәгендәге Five green bottles кафесын суд карары буенча 30 тәүлеккә яптылар. Вахитов районы бүлегенең суд приставлары бинага керү юлын бикләп куйдылар.

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