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Европа проигрывает битву с антисемитами

Европа проигрывает битву с антисемитами

Еврокомиссия: Европейские евреи сегодня снова живут в страхе @ Riccardo Milani/Hans Lucas/Reuters Tекст: Валерия Вербинина «Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», заявляет Еврокомиссия и перечисляет целую серию антисемитских выходок и преступлений, всплеск которых прямо сейчас фиксируется в Европе.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
ах, как мы целовались с этим &quot;лягушатником&quot;... аж в зубы... в засос... Пидорасы они все! Кто у нас настоящие друзья? Русская Армия и русский Флот. Других просто нет, все предатели...
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