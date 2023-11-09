Еврокомиссия: Европейские евреи сегодня снова живут в страхе @ Riccardo Milani/Hans Lucas/Reuters Tекст: Валерия Вербинина «Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», заявляет Еврокомиссия и перечисляет целую серию антисемитских выходок и преступлений, всплеск которых прямо сейчас фиксируется в Европе.
Европа проигрывает битву с антисемитами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
ах, как мы целовались с этим "лягушатником"... аж в зубы... в засос... Пидорасы они все! Кто у нас настоящие друзья? Русская Армия и русский Флот. Других просто нет, все предатели...
Ответить
1 д.
Свежие комментарии