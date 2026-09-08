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Татар-информ

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Создатели сериала «Южный Парк» объявили о его переименовании в «Южную Америку»

Создатели сериала «Южный Парк» объявили о его переименовании в «Южную Америку»

Фото: аккаунт мультсериала «Южный Парк» в соцсети X Создатели культового американского мультипликационного сериала «Южный Парк» (South Park) Трей Паркер и Мэтт Стоун сообщили о смене названия на «Южная Америка».

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