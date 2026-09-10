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Крымские ученые предложили помощь в спасении водоемов Африки

Крымские ученые предложили помощь в спасении водоемов Африки

Институт биологии южных морей готов помочь в борьбе с обмелением и ростом солености водоемов в Африке.

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