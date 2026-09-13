Охота на мышь

Кот внимательно следил за новым жильцом. Мужчине показалась, что в глазах у кота застыла печаль. — Ужас какой! Тебя забыли? — только и смог произнести Марк, а затем стал судорожно набирать номер коллеги.
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А Арчи нашёл свою любящую хозяйку!!!И больше к мышам ни лапой!!!!!
Здорово, все довольны!!!И Оксана,. и котик Арчибальд,и Марк, а лучше всего бедной мышке - она на свободе!!!!!В чистом поле,ха-ха-ха!!!!