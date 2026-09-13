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Охота на мышь

Охота на мышь

Кот внимательно следил за новым жильцом. Мужчине показалась, что в глазах у кота застыла печаль. — Ужас какой! Тебя забыли? — только и смог произнести Марк, а затем стал судорожно набирать номер коллеги.

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