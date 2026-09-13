Лихачев призвал МАГАТЭ осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Лихачев заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно жестко осудить удар украинских вооруженных сил по бензовозам на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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