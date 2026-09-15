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Царьград

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Эксперт Ежова: базовые функции нового iPhone будут работать в РФ

Эксперт Ежова: базовые функции нового iPhone будут работать в РФ

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Лилия Ежова рассказала РИАМО, что новый iPhone в России продолжит выполнять базовые задачи: звонки, отправку SMS, выход в интернет, поддержку eSIM, установку приложений, съёмку фото и видео, навигацию и видеозвонки.

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