Эксперт Ежова: базовые функции нового iPhone будут работать в РФ

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Лилия Ежова рассказала РИАМО, что новый iPhone в России продолжит выполнять базовые задачи: звонки, отправку SMS, выход в интернет, поддержку eSIM, установку приложений, съёмку фото и видео, навигацию и видеозвонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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