Об использовании мобильного приложения ´Проверка чека покупателем´.

МНС сообщает, что РУП ´Информационно-издательский центр по налогам и сборам´ разработано и предоставлено для бесплатного использования мобильное приложение ´Проверка чека покупателем´ (доступно для скачивания и установки из AppStore, Google Play).
МНС сообщает, что РУП ´Информационно-издательский центр по налогам и сборам´ разработано и предоставлено для бесплатного использования мобильное приложение ´Проверка чека покупателем´ (доступно для скачивания и установки из AppStore, Google Play).
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