«Это очень душевная комедия об очень тревожных отношениях»

Звезда «Пятидесяти оттенков серого», «Суспирии» и «Мадам Паутины» Дакота Джонсон и Адриа Архона, у которой только что вышел ключевой сериал по «Звездным войнам» «Андор», привезли в Канны фильм Splitsville.
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