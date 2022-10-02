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ВФУ 66 раз за сутки обстреляли ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 66 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями.

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