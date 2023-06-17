Военное обозрение

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Карабин GROT пришел на замену АК: в Польше до сих пор доводят до ума основное оружие территориальной обороны

Карабин GROT пришел на замену АК: в Польше до сих пор доводят до ума основное оружие территориальной обороны

Польские власти держат уверенный курс на «десоветизацию» боевого арсенала своей армии, постепенно отказываясь от изделий времен СССР в пользу оружия, соответствующего, как утверждается, «высоким стандартам НАТО».

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