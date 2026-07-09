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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Крылов: «Думаю, Уиттакер хочет перейти, как Перейра, но это может быть похожим на переход Адесаньи»

Никита Крылов прокомментировал переход экс-чемпиона UFC в среднем весе  Роберта Уиттакера в полутяжелый дивизион.

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