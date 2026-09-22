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Газета.ру

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Макар Игнатов и еще 12 российских фигуристов получили нейтральный статус ISU

Макар Игнатов и еще 12 российских фигуристов получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус 13 российским фигуристам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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