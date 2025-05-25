Аэропорт Калуги открыли для пассажирских авиарейсов

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует пресс-служба Росавиации.
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