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Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере

Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в прощальном своём бое. 5 февраля рано утром на турнире Bellator 290 поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе между Емельяненко и Бейдером завершился в первом раунде.

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