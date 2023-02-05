Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в прощальном своём бое. 5 февраля рано утром на турнире Bellator 290 поединок за титул чемпиона в тяжёлом весе между Емельяненко и Бейдером завершился в первом раунде.